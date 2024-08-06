С упоминанием о воинах: Шовковский поделился ожиданиями от игры с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Во вторник, 6 августа, состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них киевское Динамо будет встречаться с шотландским Рейнджерс.

Игра состоится на условно домашнем стадионе киевлян в Люблине. Накануне состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция.

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Что сказал Шовковский перед матчем с Рейнджерс

На ней главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился ожиданиями от первого матча с шотландцами. Он заявил, что команда сделает все, чтобы порадовать своих болельщиков:

Мы хотим подарить украинцам приятные эмоции, ведь их сейчас очень не хватает. Олимпиада, которая сейчас проходит в Париже, и выступления наших олимпийцев, медали, которые они завоевали – это добавляет веры в то, что, несмотря на все эти неудачи и войну в Украине, мы можем пройти этот этап, преодолеть его, выдержать. Мы хотим подарить положительные эмоции нашим мужественным воинам и даже обычным людям, ведь сейчас очень сложный момент.

Также наставник киевлян оценил прогресс Рейнджерс за последние годы. Он уверен, что болельщиков ожидает очень интересное противостояние.

"Последние 10 лет были тяжелыми для Рейнджерс, но клубу удалось снова подняться, играть в высшем дивизионе, играть в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи в Шотландии. Сейчас они на пути возвращения к традициям своего клуба.

У них есть команда игроков, которые очень хорошо играют на финальных стадиях. У них хорошие игроки в атаке и очень хорошие вингеры. Команда опытная, амбициозная, играет в очень быстрый футбол. Поэтому нас ждет интересное противостояние", – сказал Шовковский.

. Это будет лишь третий очный матч между соперниками. Они встречались в 1/16 финала Кубка европейских чемпионов в далеком 1987 году. В Киеве Динамо победило со счетом 1:0, но в Глазго Рейнджерс триумфовал 2:0 и пробился в следующую стадию.

Напомним, что матч в Люблине начнется в 21:00. Его можно будет посмотреть в свободном доступе. Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45.