Не по дороге с Мистером: Динамо разорвало контракт с ветераном, а также отпустит легионера
Источник:Динамо Киев Inside
Киевский коллектив продолжает отвергать игроков, которым не нашлось места в составе. Футболисты не подходят главному тренеру "бело-синих" Мирчи Луческу.
Динамо расстается с Денисом Гармашем и Кахимом Перрисом. У Уингера еще будет шанс проявить себя в столице Украины.
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Одни потери
Киевский клуб, который с треском вылетел из квалификации в Лигу конференций от турецкого Бешикташа и остался без еврокубков, не собирается усиливаться, однако продолжает избавляться от игроков, не подходящих под футбольное видение Мирчи Луческу. Очередными жертвами румынского наставника стали ветеран столичного коллектива Денис Гармаш и один из немногих легионеров команды Кахим Пэрис.
С опытным полузащитником киевляне расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, Гармаш стал свободным агентом, поэтому если его переход в Осиек все же реализуется, то Динамо не получит никаких средств за его переход. Следует напомнить, что представители хорватского коллектива назвали слухи о переходе Дениса "трансферной спекуляцией". Также хавбека, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча, сватали в Казахстан.
Что касается ямайского футболиста, то киевляне еще не готовы полностью расстаться с ним. Перрис отправится в аренду в азербайджанский Сабах. Вингер в нынешней кампании отыграл всего лишь никчемных 14 минут в игре против Ариса. Стоит напомнить, что Кахим присоединился к Динамо в сентябре 2022 года и с тех пор провел 15 матчей за клуб, отличившись 3 ассистами. Киевляне приобрели ямайца из словенского Копера, заплатив 1 миллион евро.
Игроки, которые пришли и покинули Динамо в этом сезоне
- Входящие трансферы – Кристиан Биловар (возврат из аренды, АЭЛ, Кипр), Владимир Бражко (возврат из аренды, Заря), Андрей Ярмоленко (свободный агент, последний клуб – Аль-Айн, ОАЭ).
- Трансферы на выход – Александр Яцик (аренда, Заря), Антон Боль (аренда, Заря), Викентий Волошин (аренда, Заря), Сергей Булеца (аренда, Заглембе, Польша), Джастин Лонвейк (аренда, Андерлехт, Бельгия), Эрик Рамирес (аренда, Атлетико Насьональ, Колумбия), Никита Кравченко (аренда, Полесье), Никита Бурда (свободный агент, Колос), Денис Бойко (свободный агент, Полесье), Богдан Леднев (500 тысяч евро, Днепр-1), Артем Беседин ( свободный агент, Ордобасы, Казахстан), Томаш Кендзера (продолжение аренды, ПАОК, Греция).