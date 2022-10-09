Динамо разгромило Рух в матче с травмой Бойко и воздушной тревогой: видео голов
Киевское Динамо 9 октября встречалось с львовским Рухом в 6-м туре УПЛ. Команда Мирчи Луческу одержала третью победу подряд в чемпионате Украины.
Динамо – Рух 3:0
Голы: Буяльский, 43, 60, Тимчик, 81
Первый опасный момент в матче создало Динамо. Буяльский оставил мяч на Цыганкове, но Виктор пробил над воротами Панькива. Рух ответил ударом Таллеса. С ним справился Бойко, пишет 24 канал.
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Первый тайм проходил при небольшом преимуществе киевлян. Хотя львовский клуб тоже не отсиживался у собственных ворот. Целый ряд угловых не привел к взятию ворот "бело-синих".
На 43-й минуте нули на табло "Арены Львов" были размочены – 1:0. Шепелев разрезной передачей нашел забегание Овчаренко. Подачу в штрафную перехватил Панькив, но голкипер Руха ошибся у ворот и руками сбросил прямо под удар Буяльскому.
Первый гол Динамо: смотрите видео
В середине второй 45-минутки Цыганков упустил классный момент отличиться голом.
За десять минут до финального свистка он таки раздался – воздушная тревога была по всей Украине. Футболисты больше часа сидели в укрытии. После отбоя матч продолжили. Главный арбитр встречи разрешил командам размяться перед возобновлением игры.
Почти сразу Динамо совершило счет 3:0. Тимчик мощным ударом из-за пределов штрафной прошил сетку ворот Панькива.
- Динамо в третьем подряд матче одерживает победу в УПЛ и отрывается от зоны вылета. Киевляне с 9 очками уже идут на восьмом месте в турнирной таблице.
- Рух за шесть туров набрало всего 4 балла и занимает 13-ю позицию.