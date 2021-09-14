Динамо разбомбило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА

Юноши киевского Динамо мощно стартовали в лиге УЕФА. В первом поединке футболисты Динамо U-19 разгромили португальскую Бенфику.

Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0

Голы: Боль, 9, Бражко, 65 (п), Волошин, 79, Диалло, 80

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Динамо удалось обыграть Бенфику в первом туре Юношеской лиги УЕФА со счетом 4:0. Уже на 9 минуте игры Боль открыл счет.

После перерыва юные "динамовцы" удвоили преимущество: Бражко реализовал пенальти на 65 минуте. На 79 минуте поединка Волошин сделал счет разгромным.

Точку в матче поставил Диалло, который забил четвертый гол киевлян.