Динамо разбомбило Баварию в Юношеской лиге УЕФА, забив 4 гола

Киевское Динамо U-19 мощно начало участие в Юношеской лиге УЕФА. После победы в первом туре над Бенфикой киевляне одержали победу еще и в матче против мюнхенской Баварии.

Бавария – Динамо 0:4

Голы: Диалло, 33, Диалло, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86

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Украинскому клубу удалось на выезде победить Баварию с унизительным счетом. Впрочем, разгрому мюнхенцев ничего не предшествовало. В первом тайме Динамо отметилось только одним мячом.

На 33 минуте поединка в воротах Баварии отличился сенегалец Самба Диалло. Именно он после перерыва удвоил преимущество "динамовцев".

А через 2 минуты после второго гола Диалло, на табло горело 3:0. Талантливый Назар Волошин забил третий гол в поединке.

Погром Баварии завершился на 86 минуте, когда Илья Скрипник забил четвертый мяч в игре.

Благодаря второй победе Динамо возглавило группу E с 6 очками в активе. В параллельной игре Бенфика победила Барселону и сравнялась с каталонцами по набранным очкам. Бавария – аутсайдер группы.