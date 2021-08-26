На сайте Динамо опубликовали видеосюжет о командной фотосъемке для Лиги чемпионов.

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На фотосъемку прибыл даже главный тренер команды Мирча Луческу, который лишь недавно перенес операцию, и за играми команды наблюдает из вип-ложи, а не скамьи запасных.

На фотосессии не было двух легионеров команды – Жерсона Родригеса и Сидклея. По всей вероятности это связано с тем, что оба игрока могут покинуть команду.

Накануне в СМИ была информация, что Сидклей может перебраться в греческий ПАОК. А вот Родригесом интересуется клуб чемпионата Италии Салернитана.

При этом на фотосессии были Владислав Супряга и Артем Шабанов. Что касается первого, то многие итальянские клубы стремились его подписать летом. Шабанов же может продолжить карьеру в Днепр-1.

Видео о фотосессии Динамо