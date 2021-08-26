На сайті Динамо опублікували відеосюжет про командну фотозйомку для Ліги чемпіонів.

До теми Ймовірні суперники Динамо в Лізі чемпіонів

На фотозйомку прибув навіть головний тренер команди Мірча Луческу, який лише нещодавно переніс операцію, і за іграми команди спостерігає з віп-ложі, а не лави запасних.

Натомість на фотосесії не було двох легіонерів команди – Жерсона Родрігеса та Сідклея. Цілком ймовірно це пов'язано з тим, що обоє гравців можуть покинути команду.

Напередодні в ЗМІ була інформація, що Сідклей може перебратися до грецького ПАОК. А от Родрігесом цікавиться клуб чемпіонату Італії Салернітана.

При цьому на фотосесії були Владислав Супряга та Артем Шабанов. Щодо першого, то чимало італійських клубів прагнули його підписати влітку. Шабанов же може продовжити кар'єру в Дніпро-1.

Відео про фотосесію Динамо