Динамо проиграло Бенфике и потеряло лидерство в группе Юношеской лиги УЕФА

Команда Динамо U-19 потерпела первое поражение в Юношеской лиге УЕФА. Проигрыш в матче против Бенфики опустил их на второе место в группе.

Бенфика U-19 – Динамо U-19 1:0

Гол: Семеду, 44

Удаление: Бражко, 77 (Динамо)

Динамо в Юношеской лиге УЕФА выиграло четыре из пяти матчей. Еще одну игру сыграло вничью. В первом матче против сверстников из Бенфики был зафиксирован разгром 4:0. Поэтому перед последним туром именно юношеская команда Динамо лидировала в группе, опережая Бенфику на одно очко. Первое место выходило в 1/8 финала. В то же время команда, которая по итогам группового этапа занимала второе место, выходила в стыковые матчи.

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Динамо надо было только не проиграть в этом матче. Даже ничья оставляла их на первом месте.

Еще в первом тайме команда была близка к тому, чтобы выйти вперед. Но мяч после удара Волошина попал в каркас ворот.

Хозяева поля тоже не отсиживались у своих ворот, и Нещерету неоднократно приходилось демонстрировать свое мастерство. Единственный раз, когда он не спас свою команду, произошел почти перед самым перерывом. После прострела с фланга Семеду с нескольких метров расстрелял ворота Динамо, отправив мяч под перекладину.

Во втором тайме Бенфика была ближе к тому, чтобы забить второй гол, чем динамовцы до того, чтобы сравнять счет. Ситуация для украинской команды ухудшилась, когда на 77-й минуте Бражко получил вторую желтую карточку и покинул команду в меньшинстве.

В итоге Динамо проиграло и опустилось на второе место в группе. Теперь киевляне вынуждены сыграть в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.