Динамо пополнилось алжирцем

Новым футболистом Динамо стал алжирец Ноа Нехар. Воспитанник французского Монако сообщил в своем инстаграме о подписании контракта с "бело-синими".

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Большая гордость объявить о подписании моего первого профессионального контракта с Динамо. Спасибо моей семье, моему агентству VV Consulting и родственникам за поддержку на этом этапе моей жизни. Начинается тяжелая часть,

– написал Нехар.

В своей заметке алжирец поставил локацию Лиссабон, где Динамо 8-го декабря сыграет с Бенфикой.



Ноа Нехар стал игроком Динамо / Фото instagram.com/noa_24_09

Новобранец Динамо будет выступать за юношескую команду киевлян. Следует обратить внимание, что агентство VV Consulting создано в 2019 году бывшим вице-президентом Монако Вадимом Васильевым.

VV Consulting представляет интересы перспективного игрока Динамо Самбы Диалло. Недавно Диалло заключил новый контракт с "бело-синими" на 5 лет.

Вниманию. Матч группового этапа Лиги чемпионов Бенфика – Динамо начнется в 22:00. Киевляне досрочно вылетели из еврокубков.