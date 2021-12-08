Динамо пополнилось алжирцем
Новым футболистом Динамо стал алжирец Ноа Нехар. Воспитанник французского Монако сообщил в своем инстаграме о подписании контракта с "бело-синими".
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Большая гордость объявить о подписании моего первого профессионального контракта с Динамо. Спасибо моей семье, моему агентству VV Consulting и родственникам за поддержку на этом этапе моей жизни. Начинается тяжелая часть,
– написал Нехар.
В своей заметке алжирец поставил локацию Лиссабон, где Динамо 8-го декабря сыграет с Бенфикой.
Ноа Нехар стал игроком Динамо / Фото instagram.com/noa_24_09
Новобранец Динамо будет выступать за юношескую команду киевлян. Следует обратить внимание, что агентство VV Consulting создано в 2019 году бывшим вице-президентом Монако Вадимом Васильевым.
VV Consulting представляет интересы перспективного игрока Динамо Самбы Диалло. Недавно Диалло заключил новый контракт с "бело-синими" на 5 лет.