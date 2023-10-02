Динамо подписало контракт с полуфиналистом Евро, который превращается в лидера киевлян

Киевское Динамо 1 октября одержало домашнюю победу над Александрией в рамках 9-го тура УПЛ-2023/2024. Владимир Бражко стал автором дубля в ворота команды Руслана Ротаня.

Владимир Бражко помог киевлянам принести новые три очка в свою копилку баллов. Динамо же обыграло гостей из Александрии 4:2. Кроме Бражко, который, похоже, станет в киевском клубе достойной заменой многолетнего капитана динамовцев Сергея Сидорчука, за бело-синих" забивали Ванат и новый капитан Буяльский.

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Поединок прошел 1 октября, а уже 2 октября киевляне официально объявили о подписании нового контракта с автором дубля в ворота Александрии.

Новое соглашение полуфиналиста молодежного Евро с Динамо рассчитано до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне Бражко принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Великолепная статистика, как для игрока центра поля.

Благодаря этой победе над командой Ротаня киевляне набрали уже 15 баллов и замыкают топ-5 турнирной таблицы УПЛ-2023/2024.

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