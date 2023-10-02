Владимир Бражко помог киевлянам принести новые три очка в свою копилку баллов. Динамо же обыграло гостей из Александрии 4:2. Кроме Бражко, который, похоже, станет в киевском клубе достойной заменой многолетнего капитана динамовцев Сергея Сидорчука, за бело-синих" забивали Ванат и новый капитан Буяльский.
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Поединок прошел 1 октября, а уже 2 октября киевляне официально объявили о подписании нового контракта с автором дубля в ворота Александрии.
Новое соглашение полуфиналиста молодежного Евро с Динамо рассчитано до конца июня 2028 года.
В текущем сезоне Бражко принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Великолепная статистика, как для игрока центра поля.
Благодаря этой победе над командой Ротаня киевляне набрали уже 15 баллов и замыкают топ-5 турнирной таблицы УПЛ-2023/2024.
Что известно о карьере будущего Динамо – Владимира Бражко
- Еще в возрасте 13 лет Бражко перешел и в структуру Динамо из запорожского Металлурга. В июле 2022-го впервые присоединился к первой команде киевлян.
- В середине июля того же года Владимира арендовала луганская Заря, за которую он отлично себя проявил и провел 29 матчей (7 голов и 1 результативная передача).
- 30 июня 2023 вернулся из аренды у Динамо и уже не покидал столичную команду.
- В бело-синей футболке Бражко суммарно уже отыграл 10 поединков – 3 мяча и 2 ассиста.