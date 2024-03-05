Забивал Шахтеру и в Лиге чемпионов: Динамо продлило контракт с лидером полузащиты

Киевское Динамо решило пролонгировать соглашение с Владимиром Шепелевым на полтора года. Футболист за семь лет уже успел наиграть более 200 матчей.

Киевское Динамо зимой не выходило на трансферный рынок и не подписало одного нового футболиста. Из переходов можно лишь вспомнить уход в аренду Жерсона Родригеса и Джастина Лонвейка.

По теме Трансферная цель Жироны: защитник сборной Украины может присоединиться к Довбику и Цыганкову

Динамо продлило хавбека

Зато киевляне решили продлить контракт с одним из лидеров центра поля. Речь об опорном полузащитнике Владимира Шепелева, который выступает под 8 номером.

Соглашение с 26-летним полузащитником подписано до 31 декабря 2025 года. Прошлый контракт завершался летом 2024-го, поэтому стороны пролонгировали его на полтора года.

Карьера Владимира Шепелева

Владимир является уроженцем Алтестово (Одесская область), но воспитывался в академии киевского Динамо. За "бело-синих" Шепелев дебютировал в феврале 2017 года.

Читайте также Пахнет дебютом: известно, кого Ребров вызовет в сборную на замену травмированному капитану Шахтера

За это время полузащитник провел 218 матчей за Динамо, отметившись шестью голами и 19-ю ассистами. Среди его мячей были точные удары в ворота Шахтера в УПЛ и Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.

Вместе с клубом Шепелев становился чемпионом Украины и брал по два Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины Владимир дебютировал в 2017 году и за это время наиграл семь матчей.

. В чемпионате Украины 2023-2024 Динамо выиграло уже шесть матчей подряд и сейчас занимает четвертое место. Впрочем у команды Александра Шовковского есть три игры в запасе, поэтому по потерянным очкам "бело-синие" лидируют, имея поровну баллов с Шахтером.