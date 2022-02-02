Динамо и Фехервар не раскрывают деталей сделки. Известно только, что это полноценный трансфер футболиста, а не аренда.

В Фехерваре уже выступают три украинца. Это Евгений Макаренко и Иван Петряк, а также Богдан Леднев, который недавно перешел в аренду из киевского Динамо.

К теме Зимнее трансферное окно 2022: топовые переходы футболистов и куда отправились украинцы в Европе

Артем Шабанов родился в Киеве и до 15 лет занимался в юношеских командах Динамо. Но впоследствии его не взяли в старшую возрастную группу. Поэтому он продолжил тренировку в другой киевской команде – Арсенал. И сыграл два матча за "канониров" в УПЛ. В том числе последний матч команды на профессиональном уровне.

Дальше в его карьере была луцкая Волынь, Сталь из Каменска и донецкий Олимпик. В январе 2018 года Шабанов перешел в Динамо.

С тех пор он сыграл за Динамо 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках, отличившись четырьмя голами.

В прошлом сезоне игрок уже отправлялся в аренду – вторую часть сезона 2020/21 провел в польской Легии. Тогда вместе с ним в аренду отправился и Назарий Русин из Динамо, у которого случился конфликт с тренерским штабом варшавского клуба.