Динамо подписало полузащитника олимпийской сборной Украины

Вице-чемпион Украины совершил четвертый входящий трансфер в межсезонье. "Бело-синие" усилили свой состав Валентином Рубчинским.

Киевское Динамо официально сообщило о подписании полузащитника Днепра-1 на полноценной основе. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

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Киевляне укрепили центр поля

Валентин Рубчинский является воспитанником академии Днепра-1. За основную команду он выступал с лета 2022 года и суммарно успел провести 72 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 9 ассистов.

Киевляне выиграли конкуренцию за футболиста у ряда других клубов УПЛ. Сообщалось, что полузащитником интересовались также Шахтер, Карпаты, Кривбасс и Полесье.

Отметим, что Валентин Рубчинский стал уже вторым игроком Днепра-1, которого Динамо подписало в нынешнее трансферное окно. Ранее в столицу перебрался Александр Пихаленок.

. 22-летний новичок Динамо является игроком олимпийской сборной Украины. Он провел за нее 3 поединка и вошел в заявку команды Руслана Ротаня на Игры-2024.

Напомним, что летом "бело-синие" также презентовали еще двух новичков – Максима Брагару из Черноморца и Брайана Себальйоса из бразильской Форталезы.