Патриотическое содержание в каждом комплекте: Динамо презентовало новую форму на сезон-2024/2025

В среду, 19 июня, киевское Динамо показало игровую форму на следующую кампанию. Было представлено три комплекта и каждый из них существенно отличается от предыдущего сезона.

Седьмой сезон подряд официальным спортивным партнером "бело-синих" выступает New Balance. Этот спортивный бренд производит эксклюзивный дизайн для киевлян и на этот раз получилось очень нестандартно и ярко.

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Кардинально новый дизайн

Футболисты смогут примерить новую форму после выхода из отпуска. Каждый из трех игровых комплектов воплощает в себе определенный символизм и историю.

"Дизайн домашней формы обогащен вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями", – говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

Домашний комплект формы / Фото Динамо Киев

В выездной форме Динамо решило отойти от традиционной цветовой гаммы. New Balance создал лимитированный комплект в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность.



Выездная форма Динамо на сезон-2024/2025 / Фото ФК Динамо

Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. По словам производителя, она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символом столицы.



Третий комплект формы Динамо Киев на сезон-2024/2025 / Фото ФК Динамо

Смотрите видео с презентации новой формы Динамо

Отметим, что первый официальный матч киевляне в новой форме проведут 23 или 24 июля во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Накануне состоялась жеребьевка и соперником Динамо станет сербский Партизан.