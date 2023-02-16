Добро возвращается: Динамо предложило туркам благотворительный матч для пострадавших от землетрясения
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Киевский коллектив решил внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения. В свое время турки также откликнулись на нужды "Динамо".
Инициатором такой затеи стал главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынский специалист имеет достаточно теплые отношения с турецкой стороной.
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Жест доброй воли
Главный тренер Динамо Мирча Луческу в телефонном режиме связался с руководителями Галатасарая, чтобы предложить стамбульцам провести товарищеский матч между командами. Динамо выразило готовность сыграть благотворительный поединок, чтобы внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, от которого погибло уже более 45 тысяч человек. Ответ турецкой стороны пока неизвестен.
Напомним, что весной 2022 года Галатасарай стал одной из команд, которая согласилась провести благотворительный матч против Динамо. Тогда поединки организовались с целью сбора помощи на нужды украинского народа, пострадавшего от вооруженной агрессии со стороны России. Тогда товарищеский поединок завершился со счетом 3:1.
На чем построены турецкие связи Мирчи Луческу
- Румынский специалист возглавил Галатасарай летом 2000 года. Тогда Луческу пришел в команду, которая была действующим обладателем Кубка УЕФА, а Мирчу ждал матч за Суперкубок против Реала. Румынскому тренеру удалось одолеть мадридский клуб и сделать из Галатасарая первую команду, которая выиграла Суперкубок УЕФА в статусе обладателя Кубка УЕФА. Также становился со стамбульцами чемпионами Турции.
- Впоследствии после своего внутреннего триумфа с Галатасараем Луческу возглавил еще один турецкий коллектив. На этот раз румына ждал труд в Бешикташе. С "орлами" Мирчи также удалось завоевать титул чемпиона Турции.
- Завершил свой турецкий путь Луческу в тамошней национальной сборной. Мирчу ожидал путь отбора на мундиаль-2018, однако Луческу со своими подопечными занял только четвертое место в секстете. Затем Лучску с турками провалил и первый розыгрыш Лиги наций УЕФА, поскольку Турция заняла последнее место в группе в дивизионе В.