Добро возвращается: Динамо предложило туркам благотворительный матч для пострадавших от землетрясения

Киевский коллектив решил внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения. В свое время турки также откликнулись на нужды "Динамо".

Инициатором такой затеи стал главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынский специалист имеет достаточно теплые отношения с турецкой стороной.

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Жест доброй воли

Главный тренер Динамо Мирча Луческу в телефонном режиме связался с руководителями Галатасарая, чтобы предложить стамбульцам провести товарищеский матч между командами. Динамо выразило готовность сыграть благотворительный поединок, чтобы внести свой вклад в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, от которого погибло уже более 45 тысяч человек. Ответ турецкой стороны пока неизвестен.

Напомним, что весной 2022 года Галатасарай стал одной из команд, которая согласилась провести благотворительный матч против Динамо. Тогда поединки организовались с целью сбора помощи на нужды украинского народа, пострадавшего от вооруженной агрессии со стороны России. Тогда товарищеский поединок завершился со счетом 3:1.

На чем построены турецкие связи Мирчи Луческу