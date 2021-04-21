Оба футболиста не отправились в Тернополь из-за микроповреждений. К ближайшей игре УПЛ против Ингульца они уже будут готовы.
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В текущем сезоне польский защитник выходил в 35 матчах во всех турнирах, а де Пена сыграл 30 игр.
Полная заявка Динамо
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.