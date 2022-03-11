Динамо предстанет перед судом из-за долгов за провальный трансфер
Источник:bold.dk
На следующей неделе должно было состояться слушание в CAS по делу задолженности Динамо перед Мидтьюлландом за трансфер нападающего Миккеля Дуэлунда.
Митьюлланд пожаловался в CAS по долгам за трансфер Миккела Дуэлунда. Интересно, что футболист так и не смог нормально заиграть в команде из-за травм.
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Однако слушания перенесли из-за войны в Украине. Сообщается, что датский клуб не получил полной суммы за переход игрока.
"Я могу подтвердить, что есть дело по невыплате со стороны киевского Динамо, а также то, что оно дошло до CAS. Вместе с тем, я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью понимаем, что решения по этому делу придется подождать из-за ужасной ситуации в Украине", – сказал менеджер по коммуникациям Мидтьюлланда Мадс Хвий Якобсен.
Что известно о Дуэлунде в Динамо
- Летом 2018 года Динамо оформило трансфер вингера за 4 миллиона евро. Киевляне уже успели избавиться от Дуэлунда, однако всю обещанную сумму Митьюлланда не выплатили.
- Трансфер Дуэлунда оказался для Динамо провальным. Вингер страдал от тяжелых травм, за 3 года наиграл жалкие 26 матчей (3 гола), а прошлым летом отправился в аренду в Неймеген.