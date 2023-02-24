Чтобы не повторил судьбу игроков Шинника: Динамо попросило соперника не выпускать на поле россиянина
Источник:Инстаграмм Андрея Шахова
Украинский коллектив решил не пачкать свою репутацию. Киевское Динамо высказало четкую позицию, которую сразу же поддержала команда-соперница.
"Бело-синие" провели товарищеский поединок с латвийской Аудой, закончившийся победой киевлян (3:0). В состоянии латвийцев базируется российский футболист, Динамо не могло позволить себе, чтобы игрок страны-агрессора находился на одном поле с украинским коллективом.
Достойно внимания Спасательный автогол и гений Трубина: Шахтер со скрипом прошел Ренн в серии пенальти – видео голов
В преддверии товарищеской встречи украинская сторона решила выдвинуть ультиматум латвийской команде. Дело в том, что за Ауду выступает русский форвард Станислав Крапухин. Латвийская сторона без лишних проблем пошла на компромисс с Динамо. Детали инцидента раскрыл пресс-атташе Динамо Андрей Шахов.
Допустить, чтобы гражданин страны-агрессорки вышел на одно поле с киевским Динамо, наш клуб не мог. Латвийская сторона сразу заверила, что россиянин лично попросил остаться в Латвии из-за нежелания возвращаться в Россию. Говорят даже, что он считает свою страну агрессором. Но публичных заявлений на этот счет он не делал, поэтому Динамо попросило, чтобы этот человек не присутствовал в заявке на матч. Ауда сразу же согласилась выполнить нашу просьбу, за что ей огромная благодарность,
– рассказал Шахов.
Ранее по интернету гуляла версия, что россиянин сам отказался выходить на матч с киевским Динамо. Однако пресс-атташе киевлян уверяет, что эта информация фейковая и именно "бело-синие" стали инициатором идеи. Также Шахов отметил солидарность с Украиной главного тренера Audi.
Эта и только эта версия правдива. Сам Крапухин не просил свой клуб не включать его в заявку на матч, как пишут некоторые наши СМИ. Это деталь, но она важна. Отдельный респект финскому тренеру Ауды Симо Валакари, который после исполнения гимна Украину сказал "Слава Україні!",
– рассказал Шахов.
Подготовительный этап киевлян
- Столичный коллектив провел уже ряд товарищеских поединков в нынешнем межсезонье, а именно 13 матчей.
- Динамо потерпело три поражения – против Рапида, Марибора и Пахтакора.
- Киевляне также трижды сыграли вничью – с Аустрией Лустенау, Адамадемиспором и Ригой.
- Победили "бело-синие" в семи матчах - против Униры, Вайле, Шкендии, Силекса, Политехники Яссы, Лиепаи и Ауды.