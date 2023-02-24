"Біло-сині" провели товариський поєдинок з латвійською Аудою, який закінчився перемогою киян (3:0). У стані латвійців базується російський футболіст, Динамо не могло дозволити собі, аби гравець країни-агресора знаходився на одному полі з українським колективом.

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Напередодні товариської зустрічі українська сторона вирішила висунути ультиматут латвійській команді. Діло в тому, що за Ауду виступає російський форвард Станіслав Крапухін. Латвійська сторона ж без зайвих проблем пішла на компроміс з Динамо. Деталі інциденту розкрив прес-аташе Динамо Андрій Шахов.

Допустити, щоб громадянин країни-агресорки вийшов на одне поле з київським Динамо, наш клуб не міг. Латвійська сторона одразу запевнила, що росіянин особисто попросився залишитись у Латвії через небажання повертатися на Росію. Кажуть навіть, що він нібито вважає свою країну агресором. Але публічних заяв із цього приводу він не робив, тому Динамо попросило, щоб ця людина не була присутня у заявці на матч. Ауда відразу ж погодилася виконати наше прохання, за що їй величезна подяка,

– розповів Шахов.

Раніше інтернетом гуляла версія, що росіянин сам відмовився виходити на матч з київсьим Динамо. Проте прес-аташе киян запевняє, що ця інформація фейкова і саме "біло-сині" стали ініціатором ідеї. Також Шахов відзначив солідарність з Україною головного тренера Ауди.

Ця і лише ця версія є правдивою. Сам Крапухін не просив свій клуб не включати його до заявки на матч, як пишуть деякі наші ЗМІ. Це деталь, але вона важлива. Окремий респект фінському тренеру Ауди Сімо Валакарі, який після виконання гімну Україну сказав "Слава Україні!",

– розповів Шахов.

Підготовчий етап киян