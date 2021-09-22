Динамо получит жесткое наказание от УАФ за беспорядки в матче с Александрией

Дело о нарушении правопорядка на матче 8-го тура УПЛ Динамо — Александрия (1:0) будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний КДК УАФ.

Динамо могут обязать провести матч с Шахтером в 10-м туре УПЛ (3 октября) без зрителей.

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Однако также рассматривается вариант наказать Динамо одним матчем без зрителей условно и наложить на киевский клуб солидный денежный штраф – 300-400 тысяч гривен. Максимальный штраф за подобные нарушения от КДК УАФ — 500 тысяч гривен.

Поскольку матч Динамо – Шахтер имеет громкую вывеску, а ранее в нынешнем сезоне серьезных нарушений на "Олимпийском" не было, КДК, скорее всего, не будет ограничивать болельщиков в посещении матча.

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