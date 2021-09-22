Динамо получит жесткое наказание от УАФ за беспорядки в матче с Александрией
22 сентября 2021 , 18:12Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Дело о нарушении правопорядка на матче 8-го тура УПЛ Динамо — Александрия (1:0) будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний КДК УАФ.
Динамо могут обязать провести матч с Шахтером в 10-м туре УПЛ (3 октября) без зрителей.
К слову Матч Динамо – Шахтер в УПЛ может пройти без зрителей: причина
Однако также рассматривается вариант наказать Динамо одним матчем без зрителей условно и наложить на киевский клуб солидный денежный штраф – 300-400 тысяч гривен. Максимальный штраф за подобные нарушения от КДК УАФ — 500 тысяч гривен.
Поскольку матч Динамо – Шахтер имеет громкую вывеску, а ранее в нынешнем сезоне серьезных нарушений на "Олимпийском" не было, КДК, скорее всего, не будет ограничивать болельщиков в посещении матча.
Что известно о драке в матче Динамо – Александрия
- Во время матча между киевским Динамо и Александрией в субботу, 18 сентября, на НСК "Олимпийский" произошла драка между болельщиками на трибунах. Некоторые участники драки получили травмы. За расследование дела взялась полиция.
- По предварительным данным, драка возникла из-за того, что "один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые люди перелезли через забор в другой сектор и устроили драку".
- Сейчас полиция занимается "установлением и привлечением всех причастных к ответственности". При этом в Динамо после драки на стадионе заявили, что "после вмешательства полиции это правонарушение было приостановлено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов".
- Если вину нападавших докажут, им грозит до четырех лет лишения свободы.