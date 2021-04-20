Представители Фемиды отклонили апелляцию "трехцветных", в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции.

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Отныне бразильский клуб, кроме задолженности, которая составляет 2,65 миллиона евро, обязан уплатить киевлянам штраф. Сумма дополнительных выплат за просрочку платежа сейчас составляет около 400 тысяч евро.

В случае, если Сан Паулу не оплатит всю сумму задолженности в течение 45-ти дней, будут автоматически применены санкции, предусматривающие запрет регистрировать новых игроков (трансферный бан) как на международном, так и на национальном уровнях.

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