Представители Фемиды отклонили апелляцию "трехцветных", в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции.
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Отныне бразильский клуб, кроме задолженности, которая составляет 2,65 миллиона евро, обязан уплатить киевлянам штраф. Сумма дополнительных выплат за просрочку платежа сейчас составляет около 400 тысяч евро.
В случае, если Сан Паулу не оплатит всю сумму задолженности в течение 45-ти дней, будут автоматически применены санкции, предусматривающие запрет регистрировать новых игроков (трансферный бан) как на международном, так и на национальном уровнях.
Что известно о трансфере Че Че
- Че Че перешел в Динамо летом 2018 года, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 миллионов евро.
- Сейчас он находится в аренде в Атлетико Минейро.