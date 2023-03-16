Динамо получало заманчивое предложение по легионеру: он недавно стал чемпионом Африки

Зимой у киевского Динамо было интересное предложение по Самби Диалло. Однако столичный клуб не стал соглашаться на продажу талантливого легионера.

Источник не стал называть конкретный клуб, а лишь раскрыл сумму предложения по Самби Диалло и страну, в которой выступает потенциальный покупатель.

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Могут солидно заработать на легионере

Вроде бы Динамо имело на столе предложение в размере 8 миллионов евро от выступающего в Бельгии клуба. Однако тогда киевляне не продали легионера. 20-летний правый вингер самостоятельно придал себе трансферную стоимость.

Недавно динамовец в составе сборной Сенегала U-20 стал победителем Кубка африканских наций. В финале его команда одержала уверенную победу над Гамбией со счетом 2:0. В ключевом матче Диалло не забивал, его заменили на 74-й минуте.

На фоне такого успеха Динамо может солидно заработать. Киевляне могут сделать из Самбы футболиста основу, чтобы удачно использовать маркетинговый план.

В этом сезоне Диалло дважды выходил на футбольное поле в официальных играх Динамо. Это было во встречах Лиги Европы против АЭКа из Ларнаки и турецкого Фенербахче. В общей сложности в двух поединках провел на поле всего 11 минут.

Напомним, что киевляне не прошли групповой раунд Лиги Европы, заняв последнее 4 место в группе "В". Команда Мирчи Луческу за 6 туров набрала всего один балл.

Столичный клуб во втором круге УПЛ занимает 4 место, отставание до третьей позиции, которую занимает Заря, составляет лишь один пункт - 33 балла у "бело-синих".

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