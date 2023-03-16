Джерело не стало називати конкретний клуб, а лише розкрив суму пропозиції по Самбі Діалло та країну, у якій виступає потенційний покупець.
Читайте також Журналіст розповів про стан здоров'я провального нападника Динамо після ДТП
Можуть солідно заробити на легіонері
Начебто Динамо мало на столі пропозицію у розмірі 8 мільйонів євро від клубу, який виступає у Бельгії. Однак тоді кияни не продали легіонера. 20-річний правий вінгер самотужки додав собі трансферної вартості.
Нещодавно динамівець у складі збірної Сенегалу U-20 став переможцем Кубка африканських націй. У фіналі його команда здобула впевнену перемогу над Гамбією з рахунком 2:0. У ключовому матчі Діалло не забивав, його замінили на 74 хвилині.
На тлі такого успіху Динамо може солідно заробити. Кияни можуть зробити з Самби футболіста основи, аби вдало використати маркетинговий план.
У поточному сезоні Діалло двічі виходив на футбольне поле в офіційних іграх Динамо. Було це у зустрічах Ліги Європи проти АЕКа із Ларнаки та турецького Фенербахче. Загалом у двох поєдинках провів на полі лише 11 хвилин.
Нагадаємо, що кияни не пройшли груповий раунд Ліги Європи, посівши останнє 4-те місце у групі "В". Команда Мірчі Луческу за 6 турів набрала лише один бал.
Столичний клуб у другому колі УПЛ посідає 4-те місце, відставання до третьої позиції, яку обіймає Зоря, складає лише один пункт – 33 бали у "біло-синіх".
Як Самба Діалло опинився у Динамо
- Влітку 2021 року Діалло перебрався у київський клуб. Спершу грав у юнацькій команді киян.
- У вересні 2022-го доєднався до головної команди Динамо.
- Контракт Діалло з "біло-синіми" розрахований до кінця 2026 року.
- Його трансферну вартість оцінюють лише у 200 тисяч євро. Але це за даними Transfermarkt. Динамо ж захоче виручити за Самбу значно більше.