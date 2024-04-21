Отомстили за поражение в первом круге: Динамо в большинстве разгромило Полесье
В воскресенье, 21 апреля, состоялся центральный матч 25-го тура УПЛ между командами Динамо и Полесье. Подопечные Александра Шовковского успешно продолжили свою беспроигрышную серию.
Динамо – Полесье 3:0
- Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльский, 77
- Удаления: Кравец, 63 (П)
В первом круге амбициозный дебютант УПЛ сенсационно победил одного из грандов украинского футбола со счетом 3:2. Для динамовцев делом чести было обыграть житомирскую команду в ответном матче, пишет 24 Канал.
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Уверенная победа динамовцев
Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского вызвал большой интерес у футбольных специалистов. На матч пожаловали главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и экс-наставник столичного клуба Мирча Луческу.
Киевляне с первых минут захватили инициативу и больше контролировали мяч. На 32-й минуте матча "бело-синие" провели стремительную контратаку. Ярмоленко вывел Ваната на свидание с Кудриком, что привело к взятию ворот. Этот гол стал 12-м для форварда Динамо в нынешнем чемпионате.
В начале второго тайма хозяева увеличили преимущество. На ударной позиции оказался Шапаренко, который красивым ударом пробил в дальнюю девятку.
Через несколько минут "волки" остались в меньшинстве. Арбитр показал вторую желтую карточку защитнику Полесья Кравцу за грубую игру против Буяльского.
Окончательную точку в матче поставил Буяльский. Активный прессинг динамовцев на чужой половине поля завершился голом капитана. 3:0 – команда Шовковского взяла полноценный реванш за поражение в первом круге.
Динамо и Полесье в турнирной таблице
- Динамовцы не знают горечи поражений уже в 14 матчах чемпионата. В турнирной таблице команда Шовковского на одно очко отстает от "горняков". Однако Шахтер сыграл на одну игру меньше.
- Полесье после двух побед потерпело поражение. Житомирская команда ведет борьбу за еврокубки. После 25-ти сыгранных матчей "волки" занимают шестое место.
Видеообзор матча Динамо – Полесье