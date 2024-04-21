Смогут ли киевляне взять реванш за поражение в Житомире: онлайн-трансляция матча Динамо - Полесье

В воскресенье, 21 апреля, состоятся очередные матчи Украинской Премьер-лиги. В центральном поединке 25 тура будут встречаться киевское Динамо и житомирское Полесье.

Игра состоится в столице на стадионе имени Валерия Лобановского. Старт матча запланирован на 18:00, пишет 24 Канал.

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Важнейшая битва для решения турнирных задач

Сейчас обе команды находятся в отличной форме и в хорошем настроении подходят к очному поединку. Каждый коллектив имеет амбициозные цели на окончание сезона-2023/2024, поэтому болельщиков ожидает игра, в которой все будут отдаваться на максимум.

"Бело-синие" не знают горечи поражения уже в тринадцати официальных поединках подряд, в которых одержали 11 побед и после провального старта полноценно вернулись в борьбу за чемпионство. Сейчас их отставание от Шахтера составляет 4 зачетных пункта.

"Волки" после сверхуспешного первого круга чемпионата провалили старт весенней части сезона и казалось, что выбыли из борьбы за еврокубки. Однако после ужасной 4-матчевой проигрышной серии они смогли переиграть Минай и Колос и вернулись к ней – отставание от Днепра-1, который идет четвертым, составляет 5 очков.



Турнирная таблица УПЛ-2023/2024 / Скриншот с сайта Flashscore

Напомним, что в первом круге Полесье переиграло Динамо со счетом 3:2. Это была единственная игра между командами в истории очных противостояний на официальном уровне.

Смотрите видеотрансляцию матча Динамо – Полесье