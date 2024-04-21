Гра відбудеться у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Старт матчу запланований на 18:00, пише 24 Канал.

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Надважлива битва для вирішення турнірних задач

Наразі обидві команди знаходяться у хорошій формі та в гарному настрої підходять до очного поєдинку. Кожен колектив має амбітні цілі на закінчення сезону-2023/2024, тож на уболівальників очікує гра, в якій усі будуть віддаватися на максимум.

"Біло-сині" не знають гіркоти поразки вже у тринадцяти офіційних поєдинках поспіль, у яких здобули 11 перемог та після провального старту повноцінно повернулися в боротьбу за чемпіонство. Наразі їх відставання від Шахтаря становить 4 залікові пункти.

"Вовки" після надуспішного першого кола чемпіонату провалили старт весняної частини сезону та здавалося, що вибули з боротьби за єврокубки. Проте після жахливої 4-матчевої програшної серії вони змогли переграти Минай і Колос та повернулися до неї – відставання від Дніпра-1, який йде четвертим, складає 5 очок.



Турнірна таблиця УПЛ-2023/2024 / Скриншот з сайту Flashscore

Нагадаємо, що в першому колі Полісся переграло Динамо з рахунком 3:2. Це була єдина гра між командами в історії очних протистоянь на офіційному рівні.

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