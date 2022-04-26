Динамо покажет силу украинцев в игре против Боруссии Дортмунд: онлайн-трансляция

Во вторник, 26 апреля, киевское Динамо проведет свой матч в благотворительном турне под эгидой Match for peace. Поединок киевлян против дортмундской Боруссии можно посмотреть не выходя из сайта 24 канала.

Новая возможность собрать средства для Украины

Подопечные Мирчи Луческу будут в этом поединке гостями. Дортмундская Боруссия сыграет на домашнем стадионе "Signal Iduna Park", пишет 24 канал.

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Это будет четвертая благотворительная встреча киевлян во время такого турне в поддержку Украины. До этого столичный клуб одержал победу над польской Легией (1:3), турецким Галатасараем (1:3) и расписал "сухую" мировую с румынским Клужем (0:0).

. Благотворительный матч начнется в 19:00 по Киеву.

Уже традиционно в перерывах матча будут петь украинские звезды. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина исполнил перед матчем гимн Украины, а в перерыве поет победительница Евровидения-2016 Джамала.

Боруссия Дортмунд – Динамо: онлайн-трансляция благотворительного матча