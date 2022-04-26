Нова можливість зібрати кошти для України

Підопічні Мірчі Луческу вбудуть у цьому поєдинку гостями. Дортмундська Боруссія зіграє на домашньому стадіоні "Signal Iduna Park", пише 24 канал.

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Це буде четверта благодійна зустріч киян під час такого турне на підтримку України. До цього столичний клуб здобув перемоги над польською Легією (1:3), турецьким Галатасараєм (1:3) та розписала "суху" мирову з румунським Клужем (0:0).

Важливо. Благодійний матч розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Вже традиційно у перервах матчу співатимуть українські зірки. Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна виконав перед матчем гімн України, а у перерві співатиме переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Боруссія Дортмунд – Динамо: онлайн-трансляція благодійного матчу