В Динамо подтвердили трансфер двух легионеров

Киевское Динамо решило отпустить двух иностранных футболистов. Ряды "бело-синих" точно покинет бразилец Сидклей и, вероятно, Жерсон Родригес.

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Генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе рассказал о трансферной политике киевлян. Он сообщил, что Сидклей перейдет в греческий клуб ПАОК.

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Относительно трансфера игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса продолжаются переговоры. Чохонелидзе не назвал клуб, куда может перейти Жерсон.

Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, которые ее получают нечасто, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК. По Жерсону также ведутся переговоры,

– заявил гендиректор Динамо.

Иностранные СМИ связывают Жерсона Родригеса с новичком итальянской Серии А Салернитаной. Итальянский клуб якобы готов приобрести Жерсона. Сам Жерсон заявлял, что не прочь попробовать свои силы в другом чемпионате.

Вместе с тем, Резо Чохонелидзе сообщил, что болельщикам не следует ждать новых футболистов в Динамо. По его словам, состав команды полностью укомплектован.

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