В Динамо подтвердили трансфер двух легионеров
Источник:Sport.ua
Киевское Динамо решило отпустить двух иностранных футболистов. Ряды "бело-синих" точно покинет бразилец Сидклей и, вероятно, Жерсон Родригес.
Два легионера покидают Динамо
Генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе рассказал о трансферной политике киевлян. Он сообщил, что Сидклей перейдет в греческий клуб ПАОК.
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Относительно трансфера игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса продолжаются переговоры. Чохонелидзе не назвал клуб, куда может перейти Жерсон.
Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, которые ее получают нечасто, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК. По Жерсону также ведутся переговоры,
– заявил гендиректор Динамо.
Вместе с тем, Резо Чохонелидзе сообщил, что болельщикам не следует ждать новых футболистов в Динамо. По его словам, состав команды полностью укомплектован.
Кто усилил Динамо летом
- В летнее трансферное окно состав Динамо пополнили 4 новых футболиста в линии атаки.
- В качестве свободного агента в Киев переехал лучший нападающий предыдущего сезона УПЛ Владислав Кулач. Также Динамо арендовало у московского ЦСКА белоруса Илью Шкурина.
- По данным Transfermarkt, Динамо заплатило более 100 тысяч евро за переход Дениса Антюха из Колоса. Переход венесуэльца Эрика Рамиреса обошелся киевлянам почти в 2 миллиона евро.