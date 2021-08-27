Два легіонери покидають Динамо
Генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе розповів про трансферну політику киян. Він повідомив, що Сідклей перейде у грецький клуб ПАОК.
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Щодо трансферу гравця збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса тривають переговорити. Чохонелідзе не назвав клуб, куди може перейти Жерсон.
Щоб надати ігрову практику деяким футболістам, які її отримують нечасто, ми готові розглядати варіанти з орендою. Можу сказати, що Сідклей відправиться у ПАОК. По Жерсону також ведуться переговори,
– заявив гендиректор Динамо.
Разом з тим, Резо Чохонелідзе повідомив, що вболівальникам не слід чекати нових футболістів у Динамо. За його словами, склад команди повністю укомплектований.
Хто підсилив Динамо влітку
- У літнє трансферне вікно Динамо склад Динамо поповнили 4 нові футболісти у лінії атаки.
- Як вільний агент у Київ переїхав найкращий нападник попереднього сезону УПЛ Владислав Кулач. Також Динамо орендувало у московського ЦСКА білоруса Іллю Шкуріна.
- За даними Transfermarkt, Динамо заплатило понад 100 тисяч євро за перехід Дениса Антюха з Колоса. Перехід венесуельця Еріка Раміреса обійшовся киянам майже у 2 мільйони євро.