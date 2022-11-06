Динамо разгромило Черноморец в первом матче сезона в Одессе: видео голов

У подопечных Луческу не было проблем с одесситами в гостевом поединке. Черноморец проиграл уже шестой матч из последних семи.

Черноморец – Динамо 0:3

Голы: Цыганков, 25 (пен.), Буяльский, 48, Ванат, 90+6 (пен.)

11 тур чемпионата Украины по футболу подошел к концу. В одном из последних двух матчей воскресенья сошлись киевское Динамо и одесский Черноморец, пишет 24 канал.

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Для "моряков" это был определяющий матч, ведь команда впервые в этом году провела его в Одессе. Киевляне же прибыли в "Южную Пальмиру" не в лучшем настроении после провала в Лиге Европы.

Победа на классе

С первых минут на поле появились Нещерет, Ванат, Кендзер, а также сентябрьский новичок Лонвейк. Черноморец же не смог составить сопернику достойную конкуренцию.

В середине первого тайма гости заработали пенальти. Селин в своей штрафной сбил Цыганкова и сам Виктор уверенно пробил с "точки".

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А уже в начале второго тайма Динамо удвоило преимущество. Буяльский обыгрался в стеночку с тем же Цыганковым и нанес точный выстрел с правого фланга. Для Виталия это уже восьмой гол в этом сезоне в УПЛ, позволяющий ему закрепиться на первом месте в гонке бомбардиров.

Черноморец же не нашел ресурса, чтобы хоть один мяч отыграть. А "бело-синие" забили еще раз в компенсированное время. Теперь Ванат заработал пенальти и сам его удачно исполнил.

Видеообзор матча Черноморец – Динамо:

Динамо приближается к еврокубковой зоне

Таким образом, подопечные Григорчука продолжают идти без побед последними в турнирной таблице. В свою очередь Динамо поднимается на шестую строчку.

Однако расстояние от лидера Днепра-1 остается большим – 12 баллов при игре в запасе. В следующем туре киевляне примут Александрию, а одесситы поедут в гости в Миная.