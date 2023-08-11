Еще и перенесут матчи УПЛ: Динамо планирует не возвращаться в Украину из-за Лиги конференций

Киевский коллектив готов пойти на уловки. Всё зависит от успехов на международной арене.

Динамо планирует не возвращаться в Украину. К тому же, столичный клуб будет пытаться перенести матчи Украинской Премьер-лиги.

Достойно внимания Шансы всегда есть: как часто Динамо проходило дальше в еврокубках, уступив разницу в один мяч.

Главная проблема Луческу

Киевский коллектив пытается сыграть на своих интересах, договорившись с другими украинскими клубами. Все для того, чтобы достойно представить наше государство на еврокубковой арене. Динамо не планирует возвращаться в Украину в случае выхода в "финал" квалификации в Лигу конференций. Для этого киевлянам придется пройти греческий Арис, которому они уступили в первом поединке со счетом 1:0. Следующий матч между командами датирован на 17 августа, а проведут они его в Бухаресте (Румыния), на стадионе "Джулешти". То есть поединок станет для "бело-синих" только номинально домашним.

На эту неделю у "бобров" не запланированы матчи в рамках УПЛ, однако, если Динамо выйдет одолеть Арис, то они попадут на победителя пары Нефтчи - Бешикташ (турки торжествовали в первом матче со счетом 1:3). Поединки четвертого и последнего отборочного раунда Лиги конференций должны пройти 24-го и 31-го августа. То есть киевлян снова будут ждать долгие переезды, которые не переносит главный тренер команды Мирча Луческу, ища у них одну из главных проблем нынешнего Динамо.

Таким образом, если киевляне все же попадут в "финал" квалификации, то они не планируют возвращаться на территорию Украины во избежание переездов и выдать наилучший результат. Все бы ничего, однако, как всегда, есть одно "но". Между ответным матчем с Арисом и потенциальными поединками четвертого квалификационного раунда "бело-синих" ждут две играть в рамках УПЛ, а именно против Черноморца (20 августа) и Вереса (26 августа). Потому Динамо планирует договориться с одесским и ровенским коллективами о переносе матчей.

Динамо на старте УПЛ

Киевский коллектив смог одержать две победы из двух в начале чемпионата Украины 2023/2024.

"Бобры" взяли верх Минаем (4:1) да Оболонью (2:4), забив по 4 мяча в двух поединках, однако не сыграв ни одного "сухого" матча В игре против "лис" бессмысленную красную карточку получил защитник "бело-синих" Денис Попов, которого впоследствии многое критиковали.

В состав столичного клуба вернулся Николай Шапаренко, проведший львиную часть прошлого сезона в лазарете из-за страшной травмы, а также Андрей Ярмоленко, ставший главным трансфером киевлян этим летом.

Пока Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав максимум возможных очков – 6. На одном уровне с киевлянами находятся также Рух и Александрия, которые также выиграли две стартовые встречи.

Днепр-1 и Ворскла, которые должны были сыграть между собой в первом туре Украинской Премьер-лиги, перенесли встречу, поскольку к тому времени обе команды выступали в отборе к еврокубкам ("спортклубовцы" в ЛЧ, а "зелено-белые" в ЛК ).