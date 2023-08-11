Динамо планує не повертатись в Україну. До того ж столичний клуб намагатиметься перенести матчі Української Прем'єр-ліги.

Варте уваги Шанси завжди є: як часто Динамо проходило далі у єврокубках, поступившись з різницею в один м'яч

Головна проблема Луческу

Київський колектив намагається зіграти на власних інтересах, домовившись з іншими українськими клубами. Все заради того, аби гідно представити нашу державу на єврокубковій арені. Динамо не планує повертатися до України в разі виходу до "фіналу" кваліфікації до Ліги конференцій. Для цього киянам прийдеться пройти грецький Аріс, якому вони поступилися у першому поєдинку із рахунком 1:0. Наступний матч між командами датований на 17-е серпня, а проведуть вони його у Бухаресті (Румунія), на стадіоні "Джулешті". Тобто поєдинок стане для "біло-синіх" тільки номінально домашнім.

На цей тиждень у "бобрів" не заплановано матчів в рамках УПЛ, проте, якщо Динамо вийде здолати Аріс, то вони потраплять на переможця пари Нефтчі – Бешикташ (турки тріумфували у першому матчі з рахунком 1:3). Поєдинки четвертого і останнього відбіркового раунду Ліги конференцій повинні відбутися 24-го та 31-го серпня. Тобто на киян знову чекатимуть довгі переїзди, яки не переносить головний тренер команди Мірча Луческу, шукаючи в них одну із головних проблем нинішнього Динамо.

Таким чином, якщо кияни все ж потраплять у "фінал" кваліфікації, то вони не планують повертатись на терени України, аби уникнути переїздів та видати якнайкращий результат. Все б нічого, проте, як завжди, є одне "але". Між матчем-відповіддю з Арісом та потенційними поєдинками четвертого кваліфікаційного раунду на "біло-синіх" чекають дві грати в рамках УПЛ, а саме проти Чорноморця (20 серпня) та Вереса (26 серпня). Тому Динамо планує домовитись із одеським та рівненським колективами про перенесення матчів.

До речі. Дніпро-1 та Ворскла, які мали зіграти між собою в першому турі Української Прем'єр-ліги, перенесли зустріч, оскільки на той час обидві команди виступали у відборі до єврокубків ("спортклубівці" в ЛЧ, а "зелено-білі" в ЛК).

Динамо на старті УПЛ