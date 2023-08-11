Динамо планує не повертатись в Україну. До того ж столичний клуб намагатиметься перенести матчі Української Прем'єр-ліги.
Варте уваги Шанси завжди є: як часто Динамо проходило далі у єврокубках, поступившись з різницею в один м'яч
Головна проблема Луческу
Київський колектив намагається зіграти на власних інтересах, домовившись з іншими українськими клубами. Все заради того, аби гідно представити нашу державу на єврокубковій арені. Динамо не планує повертатися до України в разі виходу до "фіналу" кваліфікації до Ліги конференцій. Для цього киянам прийдеться пройти грецький Аріс, якому вони поступилися у першому поєдинку із рахунком 1:0. Наступний матч між командами датований на 17-е серпня, а проведуть вони його у Бухаресті (Румунія), на стадіоні "Джулешті". Тобто поєдинок стане для "біло-синіх" тільки номінально домашнім.
На цей тиждень у "бобрів" не заплановано матчів в рамках УПЛ, проте, якщо Динамо вийде здолати Аріс, то вони потраплять на переможця пари Нефтчі – Бешикташ (турки тріумфували у першому матчі з рахунком 1:3). Поєдинки четвертого і останнього відбіркового раунду Ліги конференцій повинні відбутися 24-го та 31-го серпня. Тобто на киян знову чекатимуть довгі переїзди, яки не переносить головний тренер команди Мірча Луческу, шукаючи в них одну із головних проблем нинішнього Динамо.
Таким чином, якщо кияни все ж потраплять у "фінал" кваліфікації, то вони не планують повертатись на терени України, аби уникнути переїздів та видати якнайкращий результат. Все б нічого, проте, як завжди, є одне "але". Між матчем-відповіддю з Арісом та потенційними поєдинками четвертого кваліфікаційного раунду на "біло-синіх" чекають дві грати в рамках УПЛ, а саме проти Чорноморця (20 серпня) та Вереса (26 серпня). Тому Динамо планує домовитись із одеським та рівненським колективами про перенесення матчів.
Динамо на старті УПЛ
- Київський колектив зміг здобути дві перемоги з двох на початку чемпіонату України 2023/2024.
- "Бобри" взяли гору Минаєм (4:1) та Оболонню (2:4), забивши по 4 м'ячі у двох поєдинках, проте не зігравши жодного "сухого" матчу. У грі проти "лисиць" безглузду червону картку отримав захисник "біло-синіх" Денис Попов, якого згодом багато за це критикували.
- До складу столичного клубу повернувся Микола Шапаренко, який провів левову частину минулого сезону в лазареті через страшну травму, а також Андрій Ярмоленко, який став головним трансфером киян цього літа.
- Наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши максимум можливих очок – 6. На одному рівні з киянами знаходяться також Рух та Олександрія, які також виграли дві стартові зустрічі.