Гол Супряги помог: Динамо избежало поражения в предпоследнем матче турецкого сбора – видео

Киевское Динамо завершает подготовку ко второй половине сезона. В предпоследнем матче тренировочного сбора "бело-синие" встречались с молдавским Петрокубом.

Динамо – Петрокуб (Молдова) 1:1

Голы: Супряга, 29 – Платица, 2

Соперник Динамо в прошлом сезоне чемпионата Молдовы добыл серебряные награды. Не стушевался Петроклуб и перед громким именем столичного клуба, пишет 24 Канал.

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Супряга снова забивает

Уже в дебюте матча Руслан Нещерет вынужден был доставать мяч из сетки ворот. Киевляне не удержали Платицу после розыгрыша стандартного положения.

"Холодный душ" подействовал на подопечных Александра Шовковского. На 29-й минуте первого тайма Дячук вывел на ударную позицию Супрягу, который поразил дальний угол ворот Петрокуба. Отметим, что это второй забитый мяч Владислава на сборах.

"Бело-синие" имели возможность одержать четвертую победу на сборах. Однако ударам активных Бенито, Царенко и того же Супряги не хватало точности. В итоге поединок завершился вничью – 1:1.

Состав Динамо: Нещерет (Моргун, 46) – Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко (Пономаренко, 46) – Шапаренко (Шепелев, 46), Царенко, Диалло, Бенито – Супряга.

Свой последний матч на сборах в Турции динамовцы сыграют 17 февраля против молдавского Шерифа. А уже 25 февраля команда Шовского сыграет календарный матч чемпионата Украины против Металлиста 1925.

Видеообзор матча Динамо – Петрокуб