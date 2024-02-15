16 февраля киевляне встретятся с Петроклубом, а уже 17 февраля проведут последний спарринг в Турции против Шерифа, который ранее возглавлял нынешний тренер Кривбасса Юрий Вернидуб.

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Месси или Роналду: кому Бражко отдал предпочтение

Вместе с командой к восстановлению УПЛ готовится и один из лидеров и открытий команды Владимир Бражко. Футболист, которому пророчат большое будущее, рассказал о своей футбольной мечте, какая его любимая команда с детства и кумир в мировом футболе.

Оказалось, что Бражко мечтает поднять над головой кубок чемпиона мира.

А вот на вопрос о любимом клубе Владимир не назвал своей нынешней команды. 22-летний опорник назвал Металлург из Запорожья, откуда родом динамовец.

Любимым футболистом Бражко является капитан Аль-Насра Криштиану Роналду.

Что известно о Владимире Бражко

Бражко поиграл не только за киевское Динамо. С июля 2022-го по конец июня 2023-го Владимир был в аренде в луганской Заре (29 матчей – 7 голов и 1 ассист).

22-летний футболист прекрасно заменил многолетнего капитана Динамо Сергея Сидорчука, который уехал играть за бельгийское Вестерло, на позиции опорника.

За первую команду киевлян провел 18 поединков, в которых отметился 3 мячами и 2 голевыми передачами.

Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца июня 2028-го года.

К слову. Уже 25 февраля Динамо проведет свой первый официальный матч в новом 2024-м году. Киевляне сыграют на выезде против харьковского Металлиста 1925, который усилился бывшим динамовцем Денисом Гармашем.