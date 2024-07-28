Напомнили о позорном поражении от Динамо: фаны Партизана вывесили красноречивый баннер

Сербский Партизан потерпел унизительное поражение от Динамо в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Болельщики "гробовщиков" во время поединка внутреннего чемпионата напомнили о позоре в Люблине.

В чемпионате Сербии состоялся матч второго тура Суперлиги, в котором Партизан на выезде разгромил Единство со счетом 4:0. Таким образом "черно-белые" надеялись реабилитироваться за разгромное поражение от Динамо в квалификации Лиги чемпионов (2:6).

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Фанаты Партизана напомнили о поражении от Динамо

На 27-й минуте матча форвард Партизана Неманья Трифунович забил второй гол в ворота соперников. Футболист побежал праздновать к гостевой трибуне, где находились болельщики "черно-белых".

Там нападающий увидел перед собой баннер, с красноречивой подписью: "В Люблине шесть штук – реальная картина вашей работы".

Фото баннера на матче Партизана / Фото с сайта Динамо Киев от Шурика

Принципиальная победа Динамо

Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Партизана был принципиальным для киевлян. Накануне сезона сербская команда поехала в Россию, где приняли участие в турнире. Там они демонстративно братались с россиянами и делали заявления о вечной дружбе.

Из-за такой приверженности к стране-террористу киевское Динамо объявило протест, отказавшись от всех совместных официальных мероприятий. Однако лучший ответ подопечные Александра Шовковского продемонстрировали на футбольном поле, разгромив Партизан.

Напомним, что ответный матч Партизан – Динамо состоится в Белграде 31 июля. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.