Бесплатно и доступно: где смотреть матч Динамо – Партизан в Лиге чемпионов

Киевское Динамо попытается вернуться в основную стадию Лиги чемпионов впервые с 2021 года. Для этого команде Александра Шовковского необходимо пройти аж трех оппонентов.

Во вторник, 23 июля, киевское Динамо начнет свой путь в Лиге чемпионов 2024-2025. Первым соперником команды Александра Шовковского станет сербский Партизан, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Динамо – Партизан

Стартовый матч Динамо в Лиге чемпионов 2024-2025 будет показан на трех каналах. Телезрители смогут увидеть игру вживую в эфире канала "2+2". Также прямая трансляция будет доступна на клубном канале киевлян "Динамо TV".

Кроме того, для пользователей интернета будет возможность смотреть матч Динамо – Партизан на ютуб-канале "Динамо Киев". Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для "бело-синих" и пройдет в польском Люблине.

Возвращение в Лигу чемпионов

Динамо вернулось в Лигу чемпионов после годичного перерыва благодаря второму месту в УПЛ 2023-2024. Киевляне начнут свой путь со второго квалификационного раунда.

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Для попадания в основную стадию "бело-синим" необходимо пройти аж трех оппонентов. Впрочем в случае прохода Партизана Динамо обеспечит себе как минимум участие на основном этапе Лиги Европы.

Ответный матч в Белграде пройдет 31 июля. Накануне старта в Лиге чемпионов Динамо провело тренировочный сбор в Австрии, где отыграло пять спаррингов. Лишь в последнем из них киевляне уступили: