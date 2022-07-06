Динамо отсеяло пятерых футболистов перед стартом в Лиге чемпионов

Киевское Динамо продолжает в Швейцарии готовиться к новому футбольному сезону. Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу указал на "выход" сразу нескольким молодым игрокам.

Дальше без "молодой крови"

Пять футболистов покинули расположение киевского клуба в Швейцарии. Максим Дячук, Навин Малыш, Антон Царенко и Назар Волошин отправились в юношескую команду киевлян U-19. Еще один игрок Кристиан Биловар будет трудоустроен в другом клубе, но только на правах аренды.

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Все молодые игроки провели на тренировочном сборе "бело-синих" по два – три матча.

Напомним, что еще раньше из-за специфической травмы в лазарет команды попал нападающий Владислав Кулач. У футболиста стрессовый перелом стопы.

В команду вернулись сборники и два легионера - Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Подготовка Динамо к новому сезону

По приезде в Швейцарию подопечные Луческу уже успели провести четыре поединка с местными командами. Только в одном из них киевляне праздновали победу. Динамовцы минимально обыграли Сьйон (0:1). Единственный гол в матче забил Владислав Ванат.

В двух поединках против Ивердона и Янг Бойза были зафиксированы мировые 1:1 и 0:0 соответственно. В еще одной встрече Лозанна победила подопечных Луческу – 2:0.

Динамо активно готовится к старту в Лиге чемпионов, который приходится на 20 июля. Соперником динамовцев во втором квалификационном раунде станет турецкий Фенербахче. Домашний матч бело-синие проведут в польском Лодзи.

Следующий поединок Динамо проведет против Люцерна. Матч запланирован на 9 июля.