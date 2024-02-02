Динамо спихнуло скандального легионера в клуб, который охотно сыграл матч против россиян
Источник:официальный сайт Слована
В пятницу, 2 февраля, братиславский Слован официально сообщил о переходе Жерсона Родригеса. Киевское Динамо таки отдало скандального легионера.
Люксембургский футболист будет выступать за новый клуб до конца 2024-го года (тогда истекает его контракт с Динамо). Если Жерсон Родригес хорошо зарекомендует себя в футболке Слована, то получит от братиславского клуба контракт на 3 года. Это подтвердил генеральный директор Слована Иван Кмотрик.
Читайте также Неприятная тенденция поражений продолжается: Динамо потерпело третье фиаско на сборах в Турции
Трансфер таки состоялся
В новой команде 28-летний левый вингер будет выступать под 10-м номером.
Интересно, что ранее была информация, что Динамо отказалось от трансфера легионера с норовистым характером в клуб из Словакии. Все из-за недавнего матча Слована против московского Динамо, который закончился победой представителя враждебной страны 1:2. Даже отказ пражской Славии от поединка против братиславского клуба не изменил решение Слована, который, похоже, не видит ничего негативного во встречах с соперниками страны-агрессора.
В словацком клубе прокомментировали этот инсайд о сорванном трансфере, который в итоге таки состоялся.
Гендиректор клуба Иван Кмотрик заверил, что информация о срыве переговоров с Динамо не соответствовала действительности. Наоборот, киевляне очень корректно вели себя на стадии круглого стола, за что получили благодарность от представителей словацкого клуба.
В этом случае оказалось, что прошлонедельный матч с Динамо Москва в Катаре был намного большей проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разъединять,
– добавил функционер Слована.
Первую часть сезона-2023/2024 Слован закончил на лидерском месте в турнирной таблице, набрав 45 баллов в 18-ти турах.
Главное о футбольной карьере Жерсона Родригеса в Украине
- Впервые люксембуржец перебрался в киевское Динамо еще летом 2019-го, когда перешел из японского Джубило Ивата. Однако закрепиться в бело-синей команде так и не сумел. Все из-за его вспыльчивого характера, который помешал раскрыться таланту, который у Жерсона точно присутствует.
- Уже в июле 2020-го Динамо отдало скандального легионера в Турцию, где он поиграл за Анкарагюджю, а затем за Эюпспор. Также побывал в неудачной аренде во французском Труа.
- С приходом Мирчи Луческу в Динамо, казалось, что "Мистер" нашел подход к скандальному легионеру. Но это было лишь делом одного момента. Родригес снова поехал кататься по арендам – в ОАЭ, а затем вернулся в турецкий чемпионат.
- В футболке Динамо Киев провел 53 матча, в которых отметился 9 голами и 4 ассистами. С киевлянами успел получить 4 трофея.