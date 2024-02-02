Динамо спихнуло скандального легионера в клуб, который охотно сыграл матч против россиян

В пятницу, 2 февраля, братиславский Слован официально сообщил о переходе Жерсона Родригеса. Киевское Динамо таки отдало скандального легионера.

Люксембургский футболист будет выступать за новый клуб до конца 2024-го года (тогда истекает его контракт с Динамо). Если Жерсон Родригес хорошо зарекомендует себя в футболке Слована, то получит от братиславского клуба контракт на 3 года. Это подтвердил генеральный директор Слована Иван Кмотрик.

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Трансфер таки состоялся

В новой команде 28-летний левый вингер будет выступать под 10-м номером.

Интересно, что ранее была информация, что Динамо отказалось от трансфера легионера с норовистым характером в клуб из Словакии. Все из-за недавнего матча Слована против московского Динамо, который закончился победой представителя враждебной страны 1:2. Даже отказ пражской Славии от поединка против братиславского клуба не изменил решение Слована, который, похоже, не видит ничего негативного во встречах с соперниками страны-агрессора.

В словацком клубе прокомментировали этот инсайд о сорванном трансфере, который в итоге таки состоялся.

Гендиректор клуба Иван Кмотрик заверил, что информация о срыве переговоров с Динамо не соответствовала действительности. Наоборот, киевляне очень корректно вели себя на стадии круглого стола, за что получили благодарность от представителей словацкого клуба.

В этом случае оказалось, что прошлонедельный матч с Динамо Москва в Катаре был намного большей проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разъединять,

– добавил функционер Слована.

Первую часть сезона-2023/2024 Слован закончил на лидерском месте в турнирной таблице, набрав 45 баллов в 18-ти турах.

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