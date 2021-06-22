Динамо отдало в аренду игрока с самой высокой зарплатой в клубе

Киевское Динамо объявило, что датский полузащитник Миккель Дуэлунд следующий сезон проведет в аренде в клубе Неймеген из Нидерландов.

Дуэлунд будет выступать за Неймеген до конца сезона 2021/2022. Его контракт с киевским "Динамо" действует до лета 2023 года.

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"Футбольный клуб Динамо желает Миккелю Дуэлунду провести сильный сезон, выйти на новый уровень игры и стать одним из лучших полузащитников чемпионата Нидерландов", – говорится в сообщении об аренде игрока на сайте киевского клуба.

Дуэлунд и киевское Динамо