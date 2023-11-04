Легенда "бело-синих" получил свой шанс: Динамо объявило имя нового главного тренера

В пятницу, 3 ноября, киевское Динамо уступило дома Шахтеру в 13-м туре Украинской Премьер-лиги. Этот результат продолжил серию без побед для киевлян до четырех.

После матча Мирча Луческу ушел в отставку. Игорь Суркис заявил, что это решение было для него неожиданным и пообещал назвать имя нового главного тренера в ближайшее время.

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Шовковский – новый главный тренер Динамо

Уже 4 ноября пресс-служба Динамо сообщила, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал Александр Шовковский. Он будет готовить команду к ближайшим матчам УПЛ.



Шовковский возглавил Динамо Киев / соцсети Динамо

За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и стремиться к его повышению.



Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу,

– обратился к футболистам Шовковский после назначения.

Отметим, что Шовковский уже подменял Луческу в конце сезона-2022/2023, когда румынский тренер находился в больнице.

В штабе легендарного вратаря киевлян будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

. В статусе игрока Александр Шовковский провел за Динамо 653 матча, что является абсолютным рекордом в истории клуба.

Следущая встреча станет большим вызовом для нового наставника киевлян. 12 ноября в 13:00 Динамо на выезде будет играть с Кривбассом, который сейчас является лидером чемпионата Украины.