Киевское "Динамо" крайне неудачно начало сезон 2022-2023. Подопечные Мирчи Луческу идут в середине турнирной таблицы УПЛ.

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"Бело-синие" проиграли три матча в чемпионате и уходят на девятой позиции. Также киевляне вылетели из Лиги чемпионов в квалификации и не набрали ни одного очка в четырех поединках Лиги Европы.

Однако боссы клуба пока не решаются попрощаться с наставником команды Мирчей Луческу. Как рассказал журналист Виктор Вацко, дело, прежде всего, заключается в финансовом аспекте.

Динамо экономит средства

По его информации, румынский специалист не подает в отставку из-за того, что в этом случае не получит солидную компенсацию от клуба. В то же время сами боссы "Динамо" не намерены выплачивать ее Луческу.

Из-за тех же экономических проблем "бело-синие" не смогли провести нормальную трансферную кампанию, которая требовалась Мирчи. Напомним, что в последнем туре УПЛ Динамо не смогло преодолеть Ворсклу.

Видеообзор матча Динамо – Ворскла:

Мирча Луческу возглавил Динамо в 2020 году. В первый же сезон румын принес команде три трофея – чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины. Также при нем "бело-синие" дважды выходили в группу Лиги чемпионов.