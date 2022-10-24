Київське Динамо вкрай невдало почало сезон 2022-2023. Підопічні Мірчі Луческу йдуть в середині турнірної таблиці УПЛ.

До теми Бєсєдін вперше за 1,5 року відзначився результативною дією за Динамо: відео

"Біло-сині" програли три матчі в чемпіонаті і йдуть на дев'ятій позиції. Також кияни вилетіли із Ліги чемпіонів у кваліфікації і не набрали жодного очка у чотирьох поєдинках Ліги Європи.

Однак боси клубу поки не наважуються попрощатись із наставником команди Мірчею Луческу. Як розповів журналіст Віктор Вацко, справа перш за все полягає у фінансовому аспекті.

Динамо економить кошти

За його інформацією, румунський спеціаліст не подає у відставку через те, що в цьому разі не отримає солідну компенсацію від клубу. В той же час самі боси Динамо не мають намір виплачувати її Луческу.

Через ті ж економічні проблеми "біло-сині" не змогли провести нормальну трансферну кампанію, яка була потрібна Мірчі. Нагадаємо, що в останньому турі УПЛ Динамо не змогло подолати Ворсклу.

Відеоогляд матчу Динамо – Ворскла:

Мірча Луческу очолив Динамо у 2020 році. У перший же сезон румун приніс команді три трофеї – чемпіонство, Кубок та Суперкубок України. Також при ньому "біло-сині" двічі виходили до групи Ліги чемпіонів.