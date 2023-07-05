Загалом на австрійських зборах кияни зіграють 5 контрольних спарингів. Однак перші два з них будуть лише під пильним оком тренерського штабу на чолі з Мірчею Луческу.

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Хоче тримати все у таємниці

Трансляція матчів Динамо про Динамо Бухарест та австрійського Вольфсбера не запланована. Таке рішення ухвалив тренерський штаб разом із "Містером".

Цікаво, що для румунського наставника ця зустріч проти динамівців із Бухареста буде особливою. Раніше Луческу очолював цей клуб.

Наразі невідома доля трансляції наступних товариських поєдинків киян на зборах в Австрії. Все залежить від рішення Луческу та його помічників. Все буде відомо ближче до цих матчів.

Нагадаємо, що на закордонних зборах Динамо, окрім матчів проти бухарестського Динамо та Вольфсбера зіграє проти Янг Бойза (12 липня), Аріса (16 липня) та Аль-Хіляля (19 липня).

Загалом тренувальні збори "біло-синіх" в Австрії триватимуть до 21 липня.