Динамо начало продажу билетов на матчи Лиги чемпионов: где купить и какая цена

Киевское Динамо второй сезон подряд выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками киевлян будут Бенфика, Бавария и Барселона. Динамо начало продажу билетов на домашние матчи в Лиге чемпионов.

14 сентября Динамо стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1 туре "бело-синие" сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" с португальской Бенфикой. Начало игры в 22:00

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Каталонская Барселона приедет в Киев 2 ноября, а мюнхенская Бавария сыграет на НСК "Олимпийский" – 23-го. Поединок с испанцами начнется в 22:00, а с мюнхенцами – в 19: 55.

Билеты на матчи Динамо в Лиге чемпионов

Для болельщиков Динамо действует предложение "Единый билет на домашние матчи ФК Динамо Киев в групповом этапе ЛЧ-2021/2022".

Желающие могут приобрести пропуск сразу на 3 матча. Продажа осуществляется онлайн на сайте Esport.in.ua. Стоимость составляет от 360 до 16 800 гривен.

Те, кто собирается покупать билеты на отдельные матчи, могут приобрести пропуск на матч с Бенфикой, Барселоной или Баварией от 150 до 7 000 гривен.



Цена билетов на отдельные матчи Динамо / Скриншот