Динамо начало подготовку к новому сезону УПЛ: команда собралась в Киеве

В пятницу, 17 июня, киевское Динамо собралось в столице Украины, чтобы провести медицинское обследование команды. Первая часть футболистов уже прошла традиционное обозрение.

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16 июня футболисты, тренерский штаб и весь персонал Динамо вернулись в Украину. Уже на следующий день первая часть игроков пошла на медицинское освидетельствование, другая часть футболистов приедет в клинику уже 18 июня.

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После чего подопечных Мирчи Луческу будет ждать небольшой тренировочный сбор в Киеве, а уже 22 июня команда улетит в Румынию. А через два дня 24 июня возьмет курс в Швейцарию, где проведет два благотворительных матча против местных клубов.

Подробности. 26 июня динамовцы сыграют против второлигового Ивердон Спорта, а уже 29-го встретятся с Лозанной Спорт. Оба матча состоятся под благотворительной эгидой "Play for Peace. Stop the War" в поддержку Украины.



Футболисты Динамо прошли медицинское обследование / Фото киевского клуба

В первый день на медосмотр прибыло 11 футболистов – Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Беловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Ни одного сборника, который провел бы один матч за национальную команду в отборе ЧМ-2022 или Лиге наций, в этой когорте нет.



Игроки Динамо начинают готовиться к сезону / Фото киевского клуба

Результаты медицинского обследования будут переданы клубным врачам Динамо, которые уже будут оценивать физическую готовность того или иного футболиста к нагрузкам.