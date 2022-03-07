Динамо начало благотворительное финансирование больниц, где спасают раненых на войне с Россией
Источник:телеграм-канал Динамо
Киевское Динамо сообщило, что приступило к реализации гуманитарной программы помощи украинским больницам.
Динамо осуществляет благотворительное финансирование больниц, которые помогают раненым во время военных действий. Кроме того, программа предусматривает финансовую поддержку детских домов.
Смотрите также: Я плакал, молюсь за украинский народ, – легионер Динамо вернулся домой
Динамо обратилось к российским оккупантам
Динамо у себя в твиттере выпустило заявление, адресованное оккупационным российским войскам. Ответ киевлян оказался точно в цель.
Официальная страница столичного клуба эффектно ответила военному преступнику и по совместительству министру обороны России на его упреки о том, что оккупанты собираются продолжить свое позорное нападение на Украину.
"На х** мы крутили ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных", – сообщило Динамо.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!