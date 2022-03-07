Динамо начало благотворительное финансирование больниц, где спасают раненых на войне с Россией

7 марта 2022 , 18:19
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Источник:

телеграм-канал Динамо

Киевское Динамо сообщило, что приступило к реализации гуманитарной программы помощи украинским больницам.

Динамо осуществляет благотворительное финансирование больниц, которые помогают раненым во время военных действий. Кроме того, программа предусматривает финансовую поддержку детских домов.

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Динамо обратилось к российским оккупантам

Динамо у себя в твиттере выпустило заявление, адресованное оккупационным российским войскам. Ответ киевлян оказался точно в цель.

Официальная страница столичного клуба эффектно ответила военному преступнику и по совместительству министру обороны России на его упреки о том, что оккупанты собираются продолжить свое позорное нападение на Украину.

"На х** мы крутили ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных", – сообщило Динамо.

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Автор: Юрій Семенюк