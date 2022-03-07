Динамо здійснює благодійне фінансування лікарень, що допомагають пораненим під час військових дій. Окрім того, програма передбачає фінансову підтримку дитячих будинків.

Дивіться також Я плакав, молюся за український народ, – легіонер Динамо повернувся додому

Динамо звернулося до російських окупантів

Динамо у себе в твітері випустило заяву, адресовану окупаційним російським військам. Відповідь киян виявилася точно в ціль.

Офіційна сторінка столичного клубу ефектно відповіла військовому злочинцю та за сумісництвом міністру оборони Росії на його закиди про те, що окупанти збираються продовжити свій ганебний напад на Україну.

"На х** ми крутили ваші плани та "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація непокорених", – повідомило Динамо.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!