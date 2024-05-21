Динамо может вернуть легионера из Бразилии: игрок ранее покинул Украину из-за войны
Источник:Бий-беги
Сезон-2023/2024 в УПЛ еще не закончен, а киевское Динамо уже думает об усилении перед новым розыгрышем чемпионата. Киевляне настроены вернуть одного из своих легионеров.
Столичный клуб Динамо ведет переговоры с бразильским футболистом Витиньо. Гранд хочет вернуть легионера в Украину.
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Солнечная Бразилия или мрачный Киев
Витиньо играл за Динамо с 2021 года, когда перебрался из Атлетико Паранаэнсе. Но не закрепился в команде, проведя лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
Сейчас 25-летний футболист играет на родине в клубе Ред Булл Брагантино. Аренда с РБ действует до июня текущего года. В этом сезоне Витиньо сыграл 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Бразилец использовал лазейку в регламенте ФИФА, которая дает возможность иностранным футболистам, выступающих за клубы из Украины и России, в одностороннем порядке приостановить действие своего соглашения. Контракт левого вингера с киевлянами рассчитан до конца июня 2026-го года.
Отметим, что Динамо после 29-ти туров набрало 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ-2023/2024. Команда Александра Шовковского вновь проиграла борьбу за "золото" первенства донецкому Шахтеру.
Впереди у киевского клуба еще выездной поединок против львовского Руха (25 мая).
Карьера Витиньо
- Уроженец Бразилии зимой 2021-го присоединился к первой команде Атлетико Паранаэнсе.
- А уже в августе того же года подписал контракт с Динамо Киев.
- 1 апреля 2022-го года вернулся в бразильский клуб, но теперь только на правах аренды.
- В феврале следующего года арендное соглашение Витиньо с Атлетико Паранаэнсе истекло.
- 10 февраля 2023-го года был арендован другим бразильским клубом Брагантино.